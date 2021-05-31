شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يوضح موعد مواجهة الترجي وموقف أفشة من الذهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تم تغيير موعد مواجهتي فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب عبد الحفيظ فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إقامة مواجهة الذهاب يوم 19 يونيو بدلاً من 18 على أن تكون مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر نفسه بعد أن كان مقررا لها يوم 25.

ويأمل الجهاز الفني للنادي الأهلي أن يلحق لاعب الوسط محمد مجدي أفشة بمباراة الذهاب في تونس وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والذي حسمه الأحمر بهدفين دون رد.

وتشير التقارير الطبية إلى غياب أفشة لنحو أسبوعين فيما قال سيد عبد الحفيظ إنه يتم تجهيزه بكل الوسائل الممكنة للتواجد في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الذهاب.

ويعد محمد مجدي أفشة العنصر الأكثر تأثيراً في تشكيل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني خلال الفترة الأخيرة وكان له دور بارز في بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتتويج بالسوبر القاري الغائب منذ 2014.