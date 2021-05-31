شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يغير موعد مباراتي الأهلي و الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ويقام لقاء الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 19 يونيو 2021

يقام لقاء الأهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في العاصمة تونس .

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .