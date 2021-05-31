شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال: نأمل في لحاق محمد إيهاب بأولمبياد طوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عثمان، المدير الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، إمكانية لحاق الرباع المصري محمد إيهاب بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل باليابان.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد قرر إيقاف الاتحاد المصري بعد ثبوت تعاطي عدد من لاعبي مصر للمنشطات، وبناءً على هذا القرار كان سيتم منع مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في رياضة رفع الأثقال.

ولكن بعدما تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبح هناك فرصة لدى المنتخب الوطني للمشاركة فيها.

وقال محمد عثمان في تصريحات خاصة لـ «لمصري اليوم»: «المشكلة الرئيسية التي واجهت المنتخب هو الوقف الذي تعرض له عام 2019 والذي نعاني منه وننفذ عقوبته حتى يومنا هذا».

وأضاف: «صدر قرار الوقف في فترة استعداد الفريق ومن بينهم محمد إيهاب لدورة الألعاب الأولمبية 2020، وبسبب الوقف لم يستطيعوا إجراء منافسات البطولات التأهلية للأولمبياد، وتدخلت اللجنة الأولمبية وقتها لدفع الغرامة المقررة على مصر، وانتهى الأمر بدفع الغرامة مع الوقف لمدة عامين».

وتابع: «من المقرر إنهاء الوقف وإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الدولية بداية من شهر أغسطس المقبل، ولكن دورة الألعاب الأولمبية ستبدأ يوم 23 يوليو، لذلك أرسلنا التماس للجنة الأولمبية الدولية لمشاركة محمد إيهاب في الأولمبياد المقرر لها قبل انتهاء الوقف بأسبوع، خاصة أنه أجرى عدة تحاليل للمنشطات وجاءت نتيجتها سلبية».

وأشار عثمان: «اللجنة الأولمبية أرسلت خطابًا يفيد تأهل محمد إيهاب رسميًا لأولمبياد طوكيو 2021، ولكننا بانتظار كارت المشاركة» وعن الخطط المقبلة للمنتخب الوطني قال: «وبعد المشاركة في الأولمبياد ننتظر المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية، وبطولة العالم للناشئين والكبار المقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل».

واختتم: «نبذل أقصى ما بوسعنا للتتويج بالميدالية الذهبية، واللاعبون مقيمون حاليًا بمعسكر بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادًا للأولمبياد».

ويعد محمد إيهاب أحد أعمدة رفع الأثقال في مصر والعالم أجمع، إذ حصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم في رفع الأثقال عام 2017، وتوج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016، كما أنه متصدر التصنيف العربي والإفريقي والعالمي، بالإضافة إلى أنه أحرز 11 ميدالية عالمية باسم مصر في رفع الأثقال.