شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا يشاركون ببطولة زد للتنس على الكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة زد عن تنظيم البطولة الأولى للتنس على الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

ويشارك بالبطولة 24 لاعبًا موزعين بين 12 لاعبًا ذكور ومثلهم إناث، ومن المقرر أن تبدأ التدريبات بمخيم لمدة يومين قبل انطلاق البطولة، تنقسم الى جلسة واحدة في الصباح وجلسة واحدة بعد الظهر كما يستطيع أي فرد الالتحاق بذلك المعسكر بالمجان، ثم دورة ليوم واحد لـ 24 لاعبًا (كرسي متحرك مقابل كرسي متحرك).

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة ومساندة وحماية شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية وبهدف تسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم المتعددة ودمجمهم في المجتمع بشكل صحيح، بالإضافة إلى توعية الأطفال من ذوي الهمم وإيصال فكرة التغلب على العقبات وتغيير النظرة الذاتية لأفراد هذه الفئة بشأن قدرتهم على ممارسة الرياضة بل وتشجيعهم للمنافسة في المحافل الدولية.