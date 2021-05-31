شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبلغ نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري في مباراة ماراثونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق أسوان من بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعدما تغلب على المصري البورسعيدي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وحقق زهرة الجنوب مفاجئة كبيرة بعدما حول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وتقدم المصري بعدما سجل اللاعب أحمد أبدل بالخطأ في مرماه وعزز إسلام صالح التقدم في الدقيقة 49.

وعاد رفاق علاء عبدالعال بالضغط الهجومي من الأطراف وبالتصويب من العمق وهو ما أسفر عن هدف تقليل الفارق في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب عمرو رمضان، وسجل أشرف مجدي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 93.

وبذلك يصبح فريق أسوان ثاني الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد بتروجيت الذي يشارك في القسم الثاني وحقق مفاجأة بالصعود على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.