شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتوج بـ370 ميدالية في الجمباز الإيقاعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج لاعبو نادي وادى دجلة بالعديد من البطولات المحلية والدولية وحصدوا المئات من الميداليات المتنوعة بمختلف المنافسات، كما واصلوا الاستحواذ على المراكز الأولى بالتصنيفات المحلية.

إذ نجح أبطال وادي دجلة في الجمباز الإيقاعي في حصد 370 ميدالية متنوعة خلال هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية والدولية، بواقع 255 ميدالية ذهبية و76 ميدالية فضية و39 ميدالية برونزية، كما حصلوا على العديد من الكؤوس المتنوعة بواقع 7 كؤوس للمركز الأول و 3 كؤوس للمركز الثاني وكأس للمركز الثالث و4 كؤوس للمركز الرابع.

أما في الجمباز الفني، توجت بطلات أندية وادى دجلة للجمباز الفني تحت 8 سنوات ببطولة الجمهورية، وحصدن 27 ميدالية متنوعة بواقع 25 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين.

كما توج بطل وادى دجلة محمد ناصر بكأس المركز الأول ضمن منافسات الفردي ببطولة التنس المغلقة JA+ تحت 14 سنة، والتي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 مايو، وبهذة النتيجة انضم اللاعب إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، كما توجت بطلة وادى دجلة لجين محمد بكأس المركز الثاني في منافسات الفردي تحت 14 سنة بنفس البطولة.

كما يشارك محمد طاهر، لاعب المنتخب الوطني للفروسية، والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2021 في بطولة CSIO 5* St. Gallen المقامة في الفترة من 3 إلى 6 يونيو على الملاعب السويسرية.