كوبا أمريكا: البرازيل تستضيف المباريات بعد استثناء الأرجنتين بسبب الإغلاق

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سوف تستضيف البرازيل مباريات كأس القارة الأمريكية "كوبا أمريكا" بعد تجريد الأرجنتين من حق استضافتها قبل أسبوعين من بدء البطولة.

وقال اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) إن الأرجنتين جُردت من حق استضافة البطولة بسبب "الظروف الحالية".

وتشهد الأرجنتين ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

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وقد أكد الاتحاد في وقت لاحق الإثنين أن البرازيل سوف تستضيف المباريات التي ستبدأ في 13 يونيو/حزيران.

ولم يعلن عن الملاعب التي ستجري فيها المباريات في البرازيل.

وجاء في تصريح للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نشكر الرئيس جائير بولسونارو وفريقه واتحاد كرة القدم البرازيلي لفتحهم الأبواب لأكثر الفعاليات الرياضية أمانا في هذه الايام. سوف تتألق أمريكا الجنوبية في البرازيل بنجومها".

وكان المقرر أن تستضيف الأرجنتين المباريات إلى جانب كولومبيا. وقد استثنيتا في 20 مايو/أيار بسبب احتجاجات تجتاح البلاد.

وقد تنامت المعارضة للمباريات في داخل وخارج الحكومة الأرجنتينية بينما صرح النجم لويس سواريز، من أورغواي، الجمعة بأنه يجب إعطاء الأولوية لصحة البشر.

وقد دخلت الأرجنتين في 22 مايو/أيار حالة إغلاق جديدة تستمر تسعة أيام بعد أن سجلت 35 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا في ذلك الأسبوع.

واندلعت احتجاجات في البرازيل السبت رفضا لطريقة إدارة الرئيس بوزلسينارو لأزمة كوفيد-19.

وسجلت البرازيل 460 ألف حالة وفاة، و ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت 16 مليونا.

ويجري مجلس الشيوخ البرازيلي تحقيقا في طريقة تعامل حكومة بولسونارو مع الأزمة وبطء بدء حملة التلقيح.

وكانت البرازيل قد فازت ببطولة كوبا أمريكا عام 2019.