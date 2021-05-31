شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 31 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين، الموافق 31 / 5 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها وضع تجديد عقد بن شرقى كثانى أولويات الزمالك بعد فرجانى ساسي.

وجاءت أبرز الأخبار في الزمالك اليوم كالتالي:

الزمالك يعلن رسميا عدم خوض مباريات الدورى قبل انتهاء الأهلى من مؤجلاته

أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك تمسك اللجنة الحالية، برئاسة حسين لبيب، بعدم خوض فريق الكرة الأول مبارياته فى الدورى حتى ينتهى الأهلى من خوض جميع مؤجلاته بالمسابقة.

تجديد عقد بن شرقى ثانى أولويات الزمالك بعد فرجانى ساسي

وضعت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول كثانى أولوياتها بعد ملف تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو المقبل.

الزمالك ينجح فى إنهاء أزمة تسجيل عقود رباعى الفريق قبل انتهاء المهلة

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى توثيق العقود الجديدة لرباعى الفريق الكروى الأول "محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح"، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.

الزمالك يستقر على تعديل عقد إمام عاشور