شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرحب باستمرار الدوري ويطالب بتكافؤ الفرص وتحديد مواعيد الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب محمد إبراهيم عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، باستمرار مسابقة الدوري خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلى أندية مسابقة الدورى الممتاز لمناقشة مصير المسابقة المحلية، واشترط ممثل الدراويش تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، فضلا توحيد مواعيد الراحة بين المباريات.

من جهته أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على عزم الاتحاد المصري بمشيئة الله على استكمال الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكأس، كما أن الاتحاد المصري سيتخذ الإجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم الحالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الاولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية، وأنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.

من جهتها أبدت الأندية استعدادها للمساعدة فى مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة فى الموسم المقبل.

ودعا الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية، لضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما فى ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على إنشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو.