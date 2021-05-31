شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى مديرًا فنيًا للترسانة وأحمد فوزى مدربًا لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين في التعاقد مع هانى العقبى كمدير فنى للفريق خلفًا لأحمد العجوز الذى رحل بعد تولى المسئولية بـ48 ساعة بسبب لوائح اتحاد الكرة التي تمنع أي مدير فنى من تولى المسئولية الفنية لأكثر من فريقين في الموسم الواحد .

ويتكون الجهاز الفني الجديد للترسانة من هانى العقبى كمدير فنى وعلى رشدى وهانى حسن مدربين وأحمد فوزى مدربا لحراس المرمى بعد نجاحاته الكبيرة في الشرقية للدخان خلال الموسم الحالي قبل رحيله عن الفريق.

ويستعد الترسانة لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل بإستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة والعشرين للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

كان هانى العقبى صاحب إنجاز صعود المصرية للإتصالات لدورى القسم الثانى فى الموسم الحالى بدون أى هزيمة واكبر عدد من النقاط بعد موسم ناجح مع الفريق وهو ما جعل مجلس إدارة الترسانة يطلب التعاقد معه .