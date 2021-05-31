الطلائع يلاقى سيراميكا ودجلة وديا استعدادا لمواجهة الإنتاج

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض مباراتين وديتين تقام الأولى مع نظيره سيراميكا فى الثامن من يونيو المقبل وتقام الثانية مع وادي دجلة في التاسع من نفس الشهر لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة فريق الانتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة انتشال الفريق من مراكز القاع بجدول المسابقة ، وتبدو صفوف طلائع الجيش مكتملة فى مواجهة الانتاج الحربى حيث خلت قائمة الفريق من الإصابات والغيابات والايقافات بعد فترة طويلة شهدت غياب بعض اللاعبين المؤثرين.

وتعادل فريقا سيراميكا مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.