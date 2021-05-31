شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدوري ينتهي 17 سبتمبر حال تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني في طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، انتهاء الدوري يوم 17 سبتمبر المقبل، فى حالة وصول المنتخب الأولمبي للمراحل النهائية في أولمبياد طوكيو.

واتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع الأندية على أن ينتهي الدوري 28 أغسطس المقبل، لكن إذا تأهل المنتخب الأولمبي للنهائيات سينتهي 17 سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد مختلف، قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عودة جميع اللجان للعمل فى الجبلاية بعد قرار الحل الذى تم الإعلان عنه مؤخرا.

وشهدت الأيام الماضية عودة جميع اللجان للعمل بما فيها اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، بينما ترفض الجبلاية عودة لجنة الانضباط أو إعادة تشكيلها، حيث تم إسناد صلاحياتها للجنة المسابقات.