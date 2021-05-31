شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يعود من الإصابة لتشكيل دجلة بعد انتهاء التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت فترة التوقف الحالي للدوري المصري، محمد هلال مهاجم فريق وادي دجلة فرصة اللحاق بتشكيل فريقه في مباراة الجونة، في اللقاء المقرر لها يوم 22 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.

وفي الوقت الذي اقترب فيه هلال من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة سموحة، عاودته الإصابة مرة أخرى لتجديد غيابه عن الفريق.

وفي سياق متصل، أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، تأييد ناديه لفكرة إلغاء الدورى الممتاز هذا الموسم، وقال محمد عبد الواحد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أؤيد إلغاء الدورى بعيدا عن موقف دجلة فى الدورى؛ بسبب تخبط مواعيد المباريات وعدم انتظام المسابقة".

وعن الزمالك قال محمد عبد الواحد: "أحمد السيد زيزو دربته فى ليرس وهو أهم لاعب فى الزمالك بالوقت الحالى، وانتظروا محمد رضا لاعب وادي دجلة يسير على درب محمد محمود نجم الأهلي".