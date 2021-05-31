شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق البرامج التنشيطية لطلائع المحافظات الحدودية والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للطلائع) لإطلاق البرامج التنشيطية لطلائع المحافظات الحدودية والصعيد تحت شعار "نلتقى لنرتقى" خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة للاهتمام بالقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية على وجه العموم والمحافظات الحدودية والصعيد على وجه الخصوص .

وتهدف البرامج لتحقيق أولويات القضايا المجتمعية، والاهتمام بأبناء الصعيد، تنمية قيم النشء، خلق روح من المنافسة الشريفة بين الطلائع، وإكسابهم روح المغامرة والمثابره والعمل التعاونى، بالاضافة الى تبادل الثقافات والرؤى والفنون بين طلائع المحافظات المختلفة، واضفاء روح البسمه من خلال التعاون مع الهيئه العامه لقصور الثقافه ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات .

وسيتم التنفيذ فى 5 محافظات تباعا (البحر الاحمر - الوادى الجديد - الجيزه - الفيوم - المنيا)، وفى سابقه من نوعها وتكريما لطلائع فرق المسرح بالمحافظات، سيتم تقديم العروض المسرحية الفائزة فى مجال المسرح بمسابقة كنوز مصرية 2021 فى المحافظات التى سيتم تنفيذ البرامج التنشيطيه بها .

وتستضيف محافظة البحر الأحمر فرق المسرح لطلائع محافظة الجيزه خلال الفتره من (4-2) يونيو القادم، وخلال الفترة من (11-8) من يونيو القادم ستستضيف محافظة الوادى الجديد فرق المسرح لطلائع محافظة أسيوط، وتستضيف محافظة الجيزه فرق المسرح لطلائع محافظة الاسكندريه، بينما تستضيف محافظة الفيوم فرق المسرح لطلائع محافظة بنى سويف، وتستضيف محافظة المنيا فرق المسرح لطلائع محافظة الدقهليه وذلك خلال الفترة من (18-15).

كما تتنوع الأنشطه لتلك البرامج لتضم مسرح عرائس متنوع، بالاضافة الى أعمال التجميل والتشجير بالمحافظه، علاوة على الأنشطه الترويحيه والرياضية بمشاركة طلائع المحافظات المنفذ بها البرامج التنشيطيه، وعلى هامش البرامج سيتم تنفيذ ورش فنية للفنون التشكيليه .