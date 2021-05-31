شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالإسماعيلي يفوز على بتروجيت 1/2 بكأس الشباب تحت أنظار إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأمل للإسماعيلي على منافسه بتروجيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب أحد الفنادق في بطولة كأس مصر للشباب، أحرز أهداف الإسماعيلي كل من: عمر الساعي ومحمد بيومي.

اللقاء شهد حضور إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول؛ لمتابعة اللاعبين المميزين لضمهم لصفوف الدراويش، وعماد سليمان المشرف على الفريق، والمهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس الإدارة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن صلاح

عمر هنيدي ، محمد نصر ، عبدالله محمد ، محمد إيهاب

محمد بيومي ، عبد الله السعيد

محمد الشامي ، محمد البحيري ، عمر الساعي

محمد زيدان

وشارك في شوط المباراة الثاني

محمود الجزار ، عاشور عبد الموجود

يقود فريق الإسماعيلى فنيا كل من:

خالد القماش - مشرف عام علي الفريق

عطية صابر - مدير فنى

أيمن كمال - مدرب عام

محمد حسيب - مدرب

سعفان الصغير - مدرب حراس مرمى

العسقلاني شعيب - مدرب أحمال

باسم فتحي - أخصائي علاج طبيعي

هشام صالح - إداري