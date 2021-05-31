شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أحمد العجوز عن الترسانة بعد 48 ساعة من تولى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل أحمد العجوز، مدرب الإسماعيلى الأسبق، عن القيادة الفنية للترسانة بعد توليه المسئولية بـ48 ساعة فقط، بسبب بند اللوائح الذى يقضى بعدم تولى أى مدير فنى لفريق بعد توليه القيادة الفنية لفريقين فى موسم واحد.

وكان مسئولو اتحاد الكرة أقروا فى بداية الموسم هذا البند حتى لا يتم انتقال المدربين بين الأندية أكثر من مرة خلال الموسم، وهو ما ينطبق على أحمد العجوز الذى قاد النجوم فى مناسبتين.

ويفاضل مسئولو الترسانة فى الوقت الحالي بين أكثر من مدرب لاختيار أفضلهم فى ظل ضغط المباريات وخوض الفريق لمباراة الجولة الـ26 للقسم الثانى الجمعة المقبل أمام النصر باستاد الكلية الحربية.