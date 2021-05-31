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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الإثنين 31 / 5 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها موقف أفشة من المشاركة مع الأهلى فى مباراتى الترجى.

وجاءت أبرز أخبار الأهلى كالتالي:

اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتأجيل مباراة إنبي فى كأس مصر

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي فى دور الـ«16» لبطولة كأس مصر، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

الأهلي يترقب عروضا رسمية للتخلّص من والتر بواليا فى الصيف

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الأيام المقبلة من عدة أندية محلية وخارجية لضم الكونغولي والتر بواليا، الذى بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت. بات حسين الشحات، نجم الأهلى، على بعد 12 مباراة من تسجيل المئوية الأولى مع المارد الأحمر، فقد لعب 88 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 5980 دقيقة، نجح خلالها فى تسجيل 19 هدفاً وصنع 16، وتوج الشحات مع الأهلى ببطولتين للدوري ولقب لكأس مصر وسوبر أفريقى ومثله للسوبر المحلى بجانب دوري الأبطال الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية. 12 مباراة تفصل حسين الشحات عن المئوية الأولى مع الأهلى

تعرف على موقف أفشة من المشاركة مع الأهلى فى مباراتى الترجى

بات في حكم شبه المؤكد غياب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة الترجي التونسي يوم 18 يونيو المقبل بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني يطلب تقريرًا عن الترجى قبل صدام نصف نهائى أفريقيا

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرًا من جهازه المعاون عن فريق الترجي التونسي قبل مباراتي الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكيل موسيمانى: سنكون سعداء بمقابلة صن داونز فى المحكمة