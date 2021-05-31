شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات ناشئى الزمالك فى الغربية والجيزة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة الغربية يوم الجمعة المقبل، كسادس محافظة ستقام بها الاختبارات بعد محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية.

وقال يحيى، إن هذه الاختبارات تأتى وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك، موضحًا أن الاختبارات ستجرى على ملاعب مركز شباب "قطور".

وأشار يحيى إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة الغربية تضم كل من: مصطفى نجم كمشرف للجنة، ومنتصر الجدي، وأحمد رزق، وأسامة فاروق، ومحمد حسن كمدربين، ومحمد عبدالجواد مدربا للحراس، وحمدي يوسف كإداري للجنة، بالإضافة إلى عصام محمد عامل مهمات، وسيد محمود فرد أمن.

وأكد طارق يحيى أن هناك اختبارات أخرى ستقام في نفس اليوم بمحافظة الجيزة وتحديدا في الهرم، تحت إشراف لجنة فنية تضم أسامة حسن مشرفا للجنة، وهشام إبراهيم، ومحمد إبراهيم، وأحمد زكريا مدربين، ومصطفى غراب مدربا للحراس، وخالد عمران إداري اللجنة، وسيد جاد عامل مهمات، ومحمد السيد استمارات، وأكمل أن الاختبارات ستقام على ملعب مركز شباب "منشأة البكاري" بالهرم.

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا أن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.