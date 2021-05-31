شكرا لقرائتكم خبر عن حسن كمال رئيسًا للبعثة الطبية المصرية في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، تكليف الدكتور حسن كمال، برئاسة البعثة الطبية المصرية المرافقة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور حسن كمال عددًا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع مسئولي اللجان الطبية وأطباء المنتخبات الوطنية في الألعاب المختلفة، بهدف نقل التعليمات الطبية الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية والخاصة بالبروتوكول الطبي للبعثات المشاركة في دورة طوكيو للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن حسن كمال يرأس حاليا اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، وكان قد تولى رئاسة البعثة الطبية في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وتولى رئاسة البعثة الطبية في أولمبياد الشباب ببيونس أيريس 2018، ودورتي الألعاب الأفريقية بالكونغو والمغرب، ويتولى رئاسة اللجنة الطبية بالاتحادين العربي والأفريقي للتايكوندو.