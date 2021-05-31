شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي من اتحاد السلة لبعثة الزمالك في مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بعثة الزمالك المتوجة ببطولة أفريقيا للأندية بمطار القاهرة الدولي غدًا الثلاثاء.

ويقوم وفد رسمي من اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بالتواجد في مطار القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء من أجل استقبال فريق الزمالك المتوج ببطولة إفريقيا للأندية التي نظمها NBA لأول مرة.

وتوج فريق الزمالك بلقب البطولة التي أقيمت في رواندا بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.