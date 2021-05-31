شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ علاج "صداع" الجبهة اليمنى قبل صدام الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى للأهلى، خلال الأيام المقبلة، بين أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة الترجى التونسى يوم 18 يونيو المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى سيغيب عنها محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى للفريق للإصابة.

ويغيب محمد هانى للإصابة التى تعرض لها فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة فى العضلة الأمامية والتى ستبعده 21 يوماً عن الملاعب وربما يطول الأمر أكثر من ذلك، ما يعنى أنه سيغيب بالتأكيد عن ذهاب نصف نهائى فريقيا أمام الترجى بتونس، كما تبدو حظوظ مشاركته فى مباراة العودة بالقاهرة يوم 25 الشهر ذاته صعبة للغاية.

ويبحث الجهاز الفنى للأهلى عن "بديل" جيد لمحمد هانى ويفاضل بين بيكهام واكرم توفيق وهو ما سيتحدد خلال الفترة المقبلة حيث سيعود الفريق لتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من قطر عصر السبت، بعد التتويج بالسوبر الأفريقى مساء الجمعة بالفوز على نهضة بركان المغربى بثنائية نظيفة.