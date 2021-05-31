شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم المصري 5 / 4 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق أسوان لنصف النهائي لكأس مصر بعد فوزه على المصرى 5 / 4 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

تقدم المصرى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد الصغيرى مدافع الفريق الجنوبى في نفسه في الدقيقة 18 وأضاف إسلام صلاح مدافع المصرى الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 49 ، وفى الشوط الثانى أحرز أسوان هدفين متتالين عن طريق أشرف محمود وعمرو رضا في اللحظات الأخيرة من المباراة لتذهب المباراة للوقت الإضافى لمدة 15 دقيقة على شوطين وتنتهى بالتعادل أيضا .

احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي تبتسم لأبناء زهرة الجنوب بعدما نجحوا في تسجيل الخمس ضربات بنجاح ، بينما أخفق النيجيري أوستن أموتو مهاجم المصرى في إحراز ركلة الجزاء الرابعة وأطاح بها خارج المرمى تماما ليفوز الفريق الأسوانى وينتظر الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية.