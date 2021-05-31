شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يودع فؤاد جودة صاحب أول لقب شاكوش فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع نادي الترسانة، اليوم الاثنين، فؤاد جودة أحد رموز الجيل الذهبي للفريق، والذي توج بطلا للدوري الممتاز مع فريق الترسانة، وسبب تسمية الفريق بالشواكيش.

يرجع تسمية فريق الترسانة بالشواكيش نظرا لخشونة لاعبى الفريق، والالتحامات فى المباريات مع لاعبى الفريق المنافس، وأطلق أحد النقاد الرياضيين فى فترة الستينيات اسم "الشاكوش" على فؤاد جودة، لاعب الفريق، نظراً لتداخله مع صالح سليم، لاعب الأهلى، خلال إحدى المباريات التى جمعت الفريقين، ما تسبب فى "كسر قدم" المايسترو، وغاب بسببها عن القلعة الحمراء لنهاية الموسم، وانتهى اللقاء بفوز الشواكيش بخماسية مقابل هدف.

واضطرت جماهير الأهلى للتوجه إلى ميت عقبة والبحث عن "الشاكوش" فؤاد جودة، لاعب الترسانة، ومن هنا ذاع صيته وأصبح اللقب الملازم للترسانة سواء النادى أو اللاعبين.

جودة كان نجم جيل التتويج باللقب الوحيد للشواكيش بالدوري، ففي الثانى من يونيو عام 1963، توج شواكيش الكرة المصرية ببطولة الدورى الممتاز للمرة الوحيدة فى تاريخه بعد فوزه بالنسخة رقم 13 لمسابقة الدورى بعد فوزه على القناة فى الجولة الختامية للدورة الرباعية بهدفين مقابل هدف.

13 نسخة لُعبت من انطلاق الدورى المصرى لم تعرف بطلاً سوى الأهلى بـ"12 لقبا، مقابل لقب للزمالك حتى جاء الترسانة موسم 1962/1963 وقلب الطاولة عليهما فى الدورة المجمعة.

الدورة الرباعية: ضمت الأهلى الصاعد الوحيد مباشرة والقناة (الفائز بالدورة الرباعية المحددة صاحب البطاقة الثانية) من المجموعة الأولى والزمالك والترسانة من المجموعة الثانية بعد دورة ثلاثية مع الإسماعيلى.

انطلقت الجولة الأخيرة يوم الجمعة 31 مايو من صاروخين لعبده نصحى فى حسين الروبي ورفعت الفناجيلى في عبدالحميد شاهين ليتعادل الزمالك مع الأهلى 1 / 1، ليفوز الترسانة بالبطولة لأول مرة في تاريخها يوم الأحد 2 يونيو باستاد المحلة بالفوز على القناة 2/1في لقاء أداره الألماني بيتر هامر.

تقدم حسن الشاذلي هداف البطولة بهدفين في الشوط الأول قبل أن يقلل عصمت الفارق في الدقيقة 28 وبعد 8 دقائق يرفض بيضو أن يهدر فرحة الشواكيش باللقب وأهدر ركلة جزاء، ليخرج درع المسابقة لأول مرة بعيدا عن القطبين.

مثل الترسانة في مباراة التتويج كل من: طلعت محمود، فؤاد جودة وسعيد شرشر ومحمود باجنيد، وفتحي بيومي وحنفي إبراهيم (الناظر)، ومصطفي رياض وحسن الشاذلي وبدوى عبدالفتاح وحمدي عبدالفتاح (كابتن الفريق) ومحمود حسن.

وشارك في الإنجاز أيضا كل من: مصطفي كامل زعتر، أحمد بهاء، الرشيدي، خيري حسين، عبدالمنعم الحاج، محمد رياض، محمد مصطفي، حسين العقر، الدهشوري حرب، محمد شرشر، مجدي، الشغبي، إبراهيم الخليلى.