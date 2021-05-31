شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرحب بعودة باسم مرسي لصفوف الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو مصر المقاصة بعودة باسم مرسي مهاجم الفريق لصفوف القلعة البيضاء، حال وجود رغبة لدى مسئولى النادي الأبيض لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم باسم مرسي لصفوف نادي الزمالك فى موسم 2014/2015، واستمر مع القلعة البيضاء حتى موسم 2017/2018، شارك خلالها فى 137 مباراة، وسجل 50 هدفاً وصنع 15 لزملائه بالفريق.

وخاض باسم مرسي تجربة ضمن صفوف نادي الإنتاج الحربي حيث شارك معه في 50 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، واستطاع خلالها أن يسجل 20 هدفاً وصنع 3 لزملائه بالفريق.

ومنذ انتقال باسم مرسي لصفوف مصر المقاصة في يناير الماضي، شارك مع الفريق في 15 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع هدف آخر.

التقي ”الخليج 365” مع اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذي والمشرف العام لنادي مصر المقاصة، لمعرفة موقف النادى الفيومى من إمكانية عودة باسم مرسي لصفوف نادي الزمالك مرة أخري.

وقال بكري سليم، إن نادى المقاصة يعتبر نفسه امتدادا لنادى الزمالك وأى لاعب سيطلب النادى الأبيض ضمه سيجد التعاون الكامل لذلك، خاصة باسم مرسي الذى يراهن عليه لتحقيق لقب هداف الدوري هذا الموسم، وهناك ترحيب بإتمام هذه الصفقة أو أى صفقة أخرى، ونفس الأمر ينطبق علي باقي الأندية مثل الأهلي وبيراميدز وأكبر دليل علي ذلك موافقة نادي المقاصة علي انتقال إيهاب جلال لتولي تدريب نادي الإسماعيلي وبالفعل نجح في صناعة الفارق منذ توليه المسئولية.