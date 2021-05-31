شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى غياب محمد مجدى أفشة؟.. لا يعرف الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، غياب محمد مجدى أفشة لاعب الفريق لمدة أسبوعين عن التدريبات بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

وتعرض محمد مجدي أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، فى لقاء السوبر الأفريقى الذى توج به الأهلى للمرة السابعة فى تاريخه بعد الفوز بثنائية نظيفة سجلها محمد شريف وصلاح محسن.

ويسيطر الخوف على عشاق المارد الأحمر بعد الإعلان عن إصابة أفشة، خاصة في ظل ارتباط الأهلى بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ونستعرض فى هذا التقرير ماذا يفعل الأهلى في غياب محمد مجدى قفشة..

غاب محمد مجدى أفشة عن الأهلى هذا الموسم في 3 مباريات فقط حتى الآن، مباراتان فى الدوري وأخرى فى دوري أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالي:

في دوري أبطال أفريقيا: أمام فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 والتي أقيمت خارج مصر، وانتهت بفوز الأهلى 1 / 0.

في الدورى: مباراتان الأولى كانت أمام الاتحاد السكندري وانتهت بفوز كبير للأهلى بأربعة أهداف دون مقابل، والثانية كانت أمام وادى دجلة وانتهت بالتعادل السلبي.

الموسم الماضى

وغاب محمد مجدى أفشة الموسم الماضى عن الأهلى في 9 مباريات، 4 في دوري أبطال أفريقيا، و4 في الدوري، ومباراة في كأس مصر.

في دوري أبطال أفريقيا: أمام القطن الكاميرونى في إياب دور الـ32 وانتهت بفوز الأهلى 2 /0، بلاتينيوم في دور المجموعات وانتهت بفوز الأهلى 2 /0، والنجم الساحلى في دور المجموعات وانتهت بفوز الأهلى 1 /0، وصن داونز في إياب دور الثمانية وانتهت المباراة 1 / 1 في جنوب أفريقيا.

في الدوري: أمام المصري وانتهت بفوز الأهلى 3 /0، وأمام الزمالك وانتهت بفوز الأهلى 2 /0، وأمام الاتحاد وانتهت 0 /0، وأمام إف سى مصر وانتهت بفوز الأهلى 3 /0.

كأس مصر: غاب عن مباراة واحدة كانت أمام بنى سويف في كأس مصر وانتهت بفوز الأهلى 3/ 1.