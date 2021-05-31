شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: وقف الأهلي احتفالات السوبر لوفاة والدتى موقف عظيم لن أنساه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن تقديره لوقف نجوم فريق الأهلى والجماهير الاحتفال ببطولة السوبر الأفريقى بعد إعلان خبر وفاة والدته، موجها الشكر لمجلس إدارة النادى على وقوفهم بجانبه فى أزمة وفاة والدته.

ووجه قمصان رسالة شكر على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" قائلا، "أتقدم بجزيل الشكر لكل من واسانا وتقدم بواجب العزاء فى وفاة "والدتي" رحمها الله وأسكنها فسيح جناته سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو بالدعاء لها.. شكر الله سعيكم، وجزاكم جميعاً عنّا وعنها خيراً وأسأل الله تعالى أن يتغمدها وجميع موتى المسلمين برحمته".



سامى قمصان على فيس بوك

وأضاف: "أتوجه بالشكر والعرفان إلى الكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء المجلس المحترمين على وقوفهم بجانبي في تلك المحنة، وتسهيل عودتى للقاهرة لحضور الجنازة بعد الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي".

وتابع: "وهنا لابد أن اعتذر للجهاز الفنى ونجوم الفريق والجماهير العظيمة عن توقف الاحتفال بالبطولة بسبب وفاة والدتى، وهو موقف عظيم لن أنساه ابدا ويؤكد على قيمة وعظمة الأهلي الذي تربينا داخله على الأخلاق واحترام تلك المواقف الصعبة. شكرا لكل الأصدقاء والزملاء الأعزاء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وكان قد نعى مجلس إدارة النادى الأهلى والمدير التنفيذي، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، سامي قمصان مدرب الفريق فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، التى وافتها المنية الجمعة الماضية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.