شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 31 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 31 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: عودة جميع لجان الجبلاية للعمل بعد قرار الحل عدا الانضباط، الزمالك يستقر على تعديل عقد إمام عاشور .

الزمالك يستقر على تعديل عقد إمام عاشور

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، مع بداية الموسم الكروى الجديد، خاصة أن قيمة عقد اللاعب الحالية لا تتناسب مع إمكانياته وعطائه مع الفريق. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتأجيل مباراة إنبي فى كأس مصر تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي فى دور الـ«16» لبطولة كأس مصر، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

عودة جميع لجان الجبلاية للعمل بعد قرار الحل عدا الانضباط

قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عودة جميع اللجان للعمل فى الجبلاية بعد قرار الحل الذى تم الإعلان عنه مؤخرا، وشهدت الأيام الماضية عودة جميع اللجان للعمل بما فيها اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، بينما ترفض الجبلاية عودة لجنة الانضباط أو إعادة تشكيلها حيث تم اسناد صلاحياتها للجنة المسابقات.

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الأيام المقبلة من عدة أندية محلية وخارجية لضم الكونغولي والتر بواليا، الذى بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت.

محمد سلطان: التطعيم شرط قيد اللاعبين فى الأندية الموسم المقبل

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن كل الرياضيين ممن خضعوا للتطعيم بلقاح كورونا لن يتم سحب عينة منه والخاصة بمسحة الفيروس الفترة المقبلة.

12 مباراة تفصل حسين الشحات عن المئوية الأولى مع الأهلى

بات حسين الشحات، نجم الأهلى، على بعد 12 مباراة من تسجيل المئوية الأولى مع المارد الأحمر، فقد لعب 88 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 5980 دقيقة، نجح خلالها فى تسجيل 19 هدفاً وصنع 16، وتوج الشحات مع الأهلى ببطولتين للدوري ولقب لكأس مصر وسوبر أفريقى ومثله للسوبر المحلى بجانب دوري الأبطال الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.