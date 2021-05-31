إعادة تشكيل جهاز منتخب الصالات.. هشام صالح مديرا فنيا وتامر إسماعيل مديرا

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة الصالات عن الفترة السابقة، وقرر إعادة تشكيل الجهاز الفني. وتم تشكيل الجهاز الفنى الجديد لمنتخب الصالات يضم الإداري للفريق كلا من: تامر إسماعيل مديرا للمنتخب، وهشام صالح مديرًا فنيًا وسامح صالح مدربًا وعمرو سلمان إداريًا.

وتوج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التى استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجارى واختتمت فعالياتها مؤخرا.

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز على نظيره منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي،فى قبل النهائى ليتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية لمواجهة المغرب قبل أن يخسر برباعية.

وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي، بعد تصدر مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين ثانيا برصيد 6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.