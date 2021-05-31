شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن هناك تحسنا فى حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد تعافيه من مزق العضلة، موضحا أن اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 5 أيام.

وأضاف اسامة أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك خاض برنامجا تأهيليا مطولا فى الفترة الماضية، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب العودة من الراحة.

وعن حازم إمام، كشف طبيب الزمالك أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي ولكنه تواجد مع الفريق في الجونة أملا باللحاق بالمباراة ولكن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة به، وسيخضع اليوم لفحوصات وآشعة من أجل الوقوف على حالته.

وأشار إلى أن حميد أحداد سيخضع للكشف اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بعد استدعائه من الاتحاد المغربي، ولكنه يشعر بتحسن كبير وسيتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك محمد عبد الشافي سيخضع لفحوصات لمعرفة موقفه من الغياب عن الفريق بعد إصابته في عضلة السمانة.

واختتم أسامة تصريحاته بأن هناك تفاؤلا كبيرا بعودة كل اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، ومشاركتهم بشكل طبيعي في المباريات بعد فترة التوقف.

في نفس السياق، استفسر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، عن أسباب كثرة اصابات حازم إمام ظهير أيمن الفريق، والتى تؤدى لغيابه فى معظم مواجهات الفريق.

وتعرض حازم إمام لإصابة فى العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي فى دور الستة عشر لكأس مصر، والتى فاز بها الزمالك بهدف دون رد، ليغيب حازم عن مواجهة فريقه أمام الجونة التى جمعتهما أمس الأحد فى مسابقة الدورى.

واضطر الخواجة الفرنسى للاعتماد على أحمد عيد فى قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الجونة، بسبب إصابة حازم إمام، وإيقاف التونسى حمزة المثلوثى لحصوله على الإنذار الثالث.

وتعجب كارتيرون من كثرة اصابات حازم إمام خاصة وإنها اصابات عضلية، ويحتاج اللاعب لفترة تأهيل طويلة حتى يعود للمشاركة مرة أخرى.

حازم إمام شارك مع الزمالك فى 17 مباراة بمسابقة الدورى، بمعدل 1138 دقيقة، وصنع خلالهما هدفين، وشارك فى 3 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا، ومباراتين فى كأس مصر.

وطلب كارتيرون من الدكتور محمد أسامة تقديم تقرير مفصل عن اصابات حازم إمام والسبب وراء كثرتها وطول المدة التى يحتاجها اللاعب للتأهيل والعودة للمشاركة.