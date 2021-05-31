شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مباراة المصرى وأسوان 2/2 بكأس مصر واللجوء للوقت الإضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المصرى وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في دور الثمانية لبطولة كاس مصر، حيث تقدم الفريق البورسعيدى بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد الصغيرى، مدافع الفريق الجنوبى في نفسه في الدقيقة 18، وأضاف إسلام صلاح مدافع المصرى الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 49 .

وفى الشوط الثانى أحرز أسوان هدفين متتالين عن طريق أشرف محمود وعمرو رضا في اللحظات الأخيرة من المباراة لتذهب المباراة للوقت الإضافى لمدة 15 دقيقة على شوطين.

وتأهل المصرى البورسعيدى لهذا الدور، عقب تخطى عقبة المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ32 للبطولة، ثم فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 للمسابقة.

فيما فاز أسوان على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 للبطولة، ثم تخطى عقبة الجونة بهدف دون رد في دور الـ16 للمسابقة.

وطالب على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات، بغية حصد فوز في كأس مصر واستكمال مشوار البطولة للمحطة النهائية، ويقدم المصرى موسما متميزا على صعيد بطولة الدوري؛ حيث يحتل المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا، وتعادل مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق في آخر ظهور له بالدوري.