مجاهد: الأهلي أكثر الأندية تعرضا لضغط مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الأهلي أكثر الأندية التي تعرضت لضغط مباريات، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من الدوري ستنتهي بنهاية أغسطس المقبل.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور" اليوم الإثنين: "اتحاد الكرة استمع لكل مندوبي الأندية في اجتماع اليوم بشفافية، ولا نية على الإطلاق لإلغاء الدوري".

وأضاف: "المسابقة ستُستكمل وسنبدأ الدوري الجديد في 26 أو 27 أغسطس كحد أقصى في الظروف العادية".

وتابع: "الأهلي أكثر الأندية تعرضا لضغط المباريات خاصةً في شهر إبريل، لعب مباراة كل ثلاثة أيام بسبب مشاركاته الإفريقية".

وواصل: "الزمالك لعب 4 مباريات فقط وسط ضغط، عكس الأهلي الذي خاض عدد مباريات مضغوطة أكثر، بيراميدز أيضا لديه ضغط مباريات بسبب مشاركته في الكونفدرالية".

وأكد: "كل الأندية لديها بعض المباريات التي تم ضغطها، ضغط المباريات أمر طبيعي بسبب مشاركات الأندية في المسابقات الإفريقية بجانب فترة التوقف الدولي للمنتخبات".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "سيتم ضغط المباريات للأندية الـ18 في آخر خمس جولات للدوري".