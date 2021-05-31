عبد الحفيظ: تغيير شكل الدوري أمر يخص الإدارة .. ونضحي من أجل المصلحة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الاجتماع مع اتحاد الكرة والأندية لتنظيم شكل المسابقات ظاهرة صحية مشدداً على أن ناديه لا يقف أمام أمر في الصالح العام.

واجتمع اتحاد الكرة مع الأندية في وقت سابق من اليوم الأثنين لبحث جدول المباريات المتبقية من بطولة الدوري وبطولة الكأس والصعوبات التي تواجه الأندية . (اصغط هنا لمزيداً من التفاصيل)

وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية مع قناة الأهلي أن اتحاد الكرة عرض إنهاء الموسم بنهاية أغسطس أو سبتمبر مؤكداً أن موعد نهاية الموسم ليس له علاقة بناديه.

وأوضح عبد الحفيظ " الأمر مالوش علاقة بالأهلي، لو المنتخب الأوليمبي وصل للعب علي ميدالية المسابقة هتستمر حتي سبتمبر".

وأكمل " قلنا في اجتماع اتحاد الكرة ليس لدينا مشكلة في لعب المؤجلات كما طلب البعض، موافقين علي كل شىء في المصلحة العامة بشرط أن تتسم بالمنطق حتى لو ضحينا جزئياً".

وحول تغيير شكل المسابقة الموسم المقبل والاقراحات المقدمة رد عبد الحفيظ " دوري المجموعتين أو تغيير شكل المسابقة اللي هيفصل فيها النادي مش أنا ، رأيي إن مافيش حاجة كده في العالم على مستوي الدوريات ".

ورداً على سؤال حول موقف المحترفين من مباراة الترجي والمصابين رد سيد " المحترفون سيلحقوا بالبعثة في تونس ، على معلول سيبقى بعد مشاركته مع

والثلاثة الأخرين سيلحقوا بنا في تونس ومعلول سيبقي هناك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس ".

واستطرد " عندنا أمل في لحاق قفشة بمباراة الترجي الأولى ولسه هنشوف استجابة هاني أنا بالنسبة لنيدفيد فهو يشارك بشكل كامل مع الفريق".

ونفى عبد الحفيظ وصول النادي لإخطاراً رسمياً بخصوص حكام مباراتي الترجي وقال " سمعنا عن تعيين الجنوب أفريقي فيكتور جوميزوالمغربي رضوان جيد لإدارة مباراتي الترجي ولكن لم يصلنا شيئاً رسمياً من الكاف".

وأنهى عبد الحفيظ متحدثاً عن لقطة تكريم اللاعبين لمحمود الخطيب أثناء مراسم تسليم مباريات السوبر الأفريقي " لقطة عفوية جاءت دون ترتيب وتنسيق علمت بها فور حدوثها ".