أسوان يُقصي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وسجل هدفي المصري كل من أحمد الصغيري لاعب اسوان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 وإسلام صلاح في الدقيقة 50، بينما سجل عمرو رضا هدف اسوان في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 89، تمكن عمرو رضا من تسجيل هدف تضيق الفارق لفريق أسوان، قبل أن يتمكن اللاعب أشرف مجدي من إحراز هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 90+4.

وخلال شوطي المباراة الإضافيين لم يتمكن الفريقين من إحراز أي أهداف، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها أسوان لصالح بنتيجة 5-4.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر ، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة.

وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 ، بينما خطف اسوان بطاقة العبور لنفس الدوري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد.

ولعب المصري بتشكيل مكون من:

" أحمد مسعود، كريم العراقي، عمرو موسى، اسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، فريد شوقي، ايزي ايميكا، حسن علي، عمر كمال عبد الواحد، زياد فرج، أحمد جمعة".

أحداث المباراة

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة18، بعدما سجل أحمد الصغيري لاعب أسوان بالخطأ في مرماه، اثر عرضية من الجانب الأيمن حاول اللاعب تشتيتها لكنه سددها في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وقرر مدرب المصري علي ماهر باللاعب اسلام عطية بعد خروج اللاعب سعيد سمبوري في الدقيقة 43.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 في وجه محمد أسامة لاعب أسوان، بعد اعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وتصدت العارضة لركلة حرة مباشرة لتسقط الكرة في منطقة الجزاء ليركض اللاعب إسلام صلاح ويسدد مرة اخرى لتستقر الكرة في شباك حارس مرمى اسوان في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 89، تمكن عمرو رضا من تسجيل هدف تضيق الفارق لفريق أسوان، قبل أن يتمكن اللاعب أشرف مجدي من إحراز هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 90+4.