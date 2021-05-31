الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، سيسافر غدا الثلاثاء إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده.
ويغادر الجزيري القاهرة غدا الثلاثاء، متوجها إلى تونس بعد استدعائه للانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج.
ويستعد منتخب تونس للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لخوض مباريات ودية ضد الجزائر والكونغو الديمقراطية ومالي.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دوري we المصري.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.