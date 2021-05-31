الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، سيسافر غدا الثلاثاء إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده.

ويغادر الجزيري القاهرة غدا الثلاثاء، متوجها إلى تونس بعد استدعائه للانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج.

ويستعد منتخب تونس للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لخوض مباريات ودية ضد الجزائر والكونغو الديمقراطية ومالي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.