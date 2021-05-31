أجويرو يتحدث عن مستقبل ميسي مع برشلونة: أتوقع استمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعتبر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة الجديد وأسطورة مانشستر سيتي الإنجليزي، أن انتقاله إلى الفريق الكتالوني خطوة للأمام في مسيرته مع كرة القدم، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار مواطنه ليونيل ميسي قائد البارسا في كامب نو.

وقال أجويرو، في المؤتمر الصحفي خلال تقديمه كلاعب جديد لبرشلونة: "سأعطي أفضل ما لدي من أجل مساعدة الفريق، أشعر بفرحة عارمة. بالنسبة لي، منذ أن كنت طفلا أرى أن برشلونة دائما وخاصة منذ وجود ميسي هنا هو أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "لقد سبق لي أن أخبرت خوان لابورتا رئيس برشلونة أنني عندما كنت صبيا قلت (في يوم من الأيام سوف يلاحظونني) الحقيقة هي أن أي فتى تخبره بالانتقال لبرشلونة سيقفز من الفرحة".

وعن إمكانية بقاء ميسي في برشلونة بعد توقيع أجويرو، أكد المهاجم الأرجنتيني: "سيكون فخرًا لي أن نلعب معًا، لكن ما يقرره ميسي سيقرره، إذا استمر هنا، وهو ما أعتقد أنه سيفعله، فسنحاول بذل قصارى جهدنا، كما فعلنا دائما في المنتخب الأرجنتيني".

وأوضح: "أتحدث إلى ميسي كل يوم، لا أستطيع أن أخبرك بما تحدثنا عنه. الرسالة الأخيرة كان يهنئني فيها على الانضمام لبرشلونة، نحن نعرف بعضنا البعض كثيرًا، وبالنسبة لي، أعرفه منذ أن كان صبيًا وكنت أتدرب معه كل يوم، مع المنتخب الوطني لم نتدرب كثيرًا، وبالتالي سيكون الأمر أسهل بكثير".

وتابع أجويرو: "باستثناء الموسم الماضي في السيتي، أمضيت تسع سنوات جيدة جدًا، حيث عانيت في هذا العام من مشكلة في الركبة أبعدتني عن الملاعب لبضعة أشهر، تعافيت وسقطت مرة أخرى، لكن كنت في الأشهر القليلة الماضية على ما يرام".

وواصل: "ركبتي في حالة جيدة تمامًا، وأريد فقط أن أظهر أنني أستطيع أن أفعل ما فعلته مع مانشستر سيتي، بيب جوارديولا قال لي (أنت ذاهب إلى أفضل فريق في العالم)".

وأتم أجويرو قائلا: "عندما ظهرت إمكانية القدوم إلى برشلونة لم أتردد. كما قلت، لن يتردد أي لاعب".

وكان برشلونة تعاقد مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد يومين من آخر مباراة خاضها مع فريقه السابق بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر برشلونة في بيان رسمي: "النادي وسيرجيو أجويرو توصلا إلى اتفاق بانضمام اللاعب إلى الفريق في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "اللاعب سيوقع على عقد يبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2022/2023 فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 100 مليون يورو".