وكيل بدر بانون يعلن انضمامه لمنتخب المغرب للمحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان حسن:

قال كريم بلق وكيل بدر بانون مدافع الأهلي إن موكله تم توجيه الدعوة له للإنضمام لمعسكر منتخب المغرب للمحليين.

ويستعد منتخب المغرب للمحليين لبطولة كأس العرب الذي يقام بقطر نهاية هذا العام، بمشاركة اللاعبين المحليين .

وأضاف بلق في تصريحات لمصراوي أن بانون سيسافر إلي المغرب لتلبية دعوة المدرب الحسن عموتة.

ويقيم منتخب المغرب للمحليين معسكراً في فترة التوقف الدولي يبدأ في الثالث من يونيو القادم ويستمر حتى الـ 11 من نفس الشهر.

واستبعد البونسي وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمتنخب المغربي، بدر بانون من قائمة أسود الأطلس التي تستعد لخوض وديتي غانا وبوركينا فاسو .

وقال خليلوزيتش الخميس الماضي إن بدر مدافع جيد ولديه تقنيات فنية هامة لكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة مشدداً على أن عدم توجيه الدعوة له لا يعني أنه خارج الحسابات.

وتوج بانون فور التحاقه بالأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ببطولتين وأصبح من أعمدة الفريق الأحمر الرئيسية.