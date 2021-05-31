طبيب الزمالك يكشف موقف الخماسي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، موقف إصابة كل من محمد عبدالشافي وحميد أحداد وعبدالله جمعة ومحمود علاء وحازم إمام خماسي الفريق، مشيرا إلى أنه سيعودوا للتدريبات الجماعية بعد فترة التوقف.

وقال أسامة، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك": "محمود علاء خضع لآشعة أمس الأحد وحدث التئام بعد المزق التي تعرض له في العضلة الضامة، حيث خضع لفترة تأهيل في القاهرة تحت إشراف طبي وتحسن كثيرا، ودخلنا الآن في خطوة رجوعه للملعب وسيتواجد في المران المقبل".

وأضاف: "عبدالله جمعة تعرض لجذع في الرباط الداخلي للركبة، لكنه تحسن كثيرا وسيعود إلى التدريبات في الفترة المقبلة".

وتابع: "حازم إمام تعرض للإصابة في مواجهة الإسماعيلي بكأس مصر، ولم يشكو من أي آلام وأصر على الالتحاق بالفريق في الجونة، لكننا لم نجازف به في المباراة، وسيخضع لآشعة جديدة للوقوف على تطورات الإصابة".

وأوضح: "حميد أحداد تحسن بشكل ملحوظ ومنتخب المغرب قام باستدعاء اللاعب".

وواصل: "محمد الشافي عانى من آلام في عضلة السمانة وسيخضع لفحوصات جديدة لتحديد حجم الإصابة".

وأتم طبيب الزمالك قائلا: "سلسلة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق جاءت نتيجة الضغط والإجهاد، وسيعود اللاعبون إلى التدريبات بعد فترة التوقف".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرر عودة الفريق للقاهرة مباشرةً بعد خوض مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر، والتي كان مقررا إقامتها باستاد السويس الجديد يوم الجمعة المقبل، إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة جمعها من 24 مباراة.