بالفيديو.. النني يُنافس على جائزة هدف الموسم في أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يُنافس الدولي المصري محمد نجم أرسنال الإنجليزي زملائه بالفريق على جائزة صاحب أفضل هدف خلال الموسم المنقضي 2020-2021 لمدفعجية لندن.

وسجل محمد النني هدفاً صاروخياً في شباك دوندالك ببطولة الدوري الأوروبي في المباراة التي انتهت بنتيجة (4-2) للفريق الإنجليزي.

ووضع الموقع الرسمي لأرسنال 10 أهداف كأفضل ما سجل الفريق خلال الموسم الماضي، ليقوم الجمهور باختيار أفضلهم عن طريق التصويت المباشر.

ومن بين أبرز الأهداف التي تنافس النني على الجائزة، هي تلك التي سجلها لاكازيت في شيفيلد يونايتد، ونيكولاس بيبي في وست بروميتش ألبيون، وتشاكا في أرسنال.

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