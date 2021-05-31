نقل تنظيم كوبا أميركا من الارجنتين إلى البرازيل

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الإثنين أن بطولة كوبا أميركا التي كانت مقررة في كولومبيا والأرجنتين ستقام أخيراً في البرازيل في الفترة بين 13 حزيران/يونيو والعاشر من تموز/يوليو المقبلين.



وقال الاتحاد الأميركي الجنوبي في حسابه على تويتر "ستقام كأس أمريكا الجنوبية 2021 في البرازيل. تم تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها"، وذلك بعد ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافتها بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا للسبب ذاته.



ومن المقرّر أن يعلن الـ"كونميبول" خلال الساعات المقبلة عن أماكن ومواعيد المباريات المختلفة في البرازيل التي استضافت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2019 وتوجت بلقبها.



وكان رئيس ديوان الحكومة الأرجنتينية سانتياغو كافاييرو أعلن الاثنين "كان لدى الأرجنتين التزام وحاولنا في جميع الأوقات الحفاظ عليه لكن الواقع الوبائي حال دون ذلك".



وسجلت الأرجنتين ما يقرب من 3,8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 77 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.



في الأسابيع الأخيرة، تراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 ألف و40 ألف.



وعلل كافاييرو قرار الانسحاب بـ"لقد عملنا مع سلطات الكونميبول على الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة. لكن كل شيء كان دائمًا خاضعًا لشيء يتجاوز تنظيم البطولة ويرتبط بزيادة الحالات، مع استمرار الموجة الثانية من الإصابات في الانتشار".



من جهتها، سجلت البرازيل أكثر من 460 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، ويخشى علماء الأوبئة من حدوث موجة ثالثة من العدوى.



وتحتل البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، المركز الثاني في ترتيب الدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة، حيث لديها أكثر من 16 مليون حالة إصابة مؤكدة.



وتعتبر كوبا أميركا هي أهم المسابقات الدولية التي ينظمها الـ"كونميبول".



معارضة من بعض اللاعبين



وبدأ بعض اللاعبين، وليس أقلهم، في التعبير عن معارضتهم لإقامة هذه البطولة.



وقال الأوروغوياني لويس سواريس الذي توج مؤخراً مع فريقه أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني وعاد إلى بلاده للمشاركة مع المنتخب في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الثالث والثامن من حزيران/يونيو: "دُهشت بحقيقة أن كوبا أميركا ستقام رغم الوضع الحالي".



من جهته، أعرب مواطنه مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي إدينسون كافاني عن سخطه قائلاً "إنه انعدام رهيب للمسؤولية أن يتم بذل كل شيء للعب هذه المباريات المؤهلة (للمونديال) وكأس كوبا أميركا. لا أهمية لأي شيء يتعلق بالوضع الاجتماعي هنا، ولا حتى المخاطر المرتبطة بالفيروس".



ستكون المرة السادسة التي تستضيف فيها البرازيل كأس كوبا أمريكا، وفي كل مرة توجت باللقب على أرضها أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 و2019.



وأحرزت البرازيل تسعة ألقاب في المسابقة حتى الآن بعد أعوام 1997 و1999 و2004 و2007، وتحتل المركز الثالث في عدد التتويجات باللقب خلف الأوروغواي (15 مرة) والأرجنتين (14 مرة).





المصدر: بي إن سبورت