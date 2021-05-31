شكرا لقرائتكم خبر عن النصر الليبي يتوج بالسوبر المحلي للمرة الأولى في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق النصر ببطولة السوبر الليبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على منافسه الاتحاد بهدف دون رد.

وشهدت المباراة منافسة شرسة بين الفريقين حيث خطف بطل الدوري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب مهند بوعجيلة، ولم تفلح محاولات الاتحاد في العودة وتسجيل هدف التعادل رغم الضغط الهجومي القوي في الشوط الثاني.

وتمكن النصر من فك شفرة بطولة السوبر الليبي بعد 3 محاولات فاشلة كان أبرزها أمام الاتحاد في مواجهتين أعوام 2003 و2010.

وقاد المدرب المصري محمد عودة ومساعده طلعت محرم فريق النصر خلال الموسم الحالي بعد فترة إعداد ناجحة قبل أن يرحل رغم تصدره ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الليبي ويخلفه المدرب محمد الككلي.