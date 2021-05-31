شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يقود منتخب المغرب في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية مغربية أن المدرب الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، سيستدعي بدر بانون مدافع الأهلي خلال بطولة الكأس العرب .

وسيحصل بانون على شارة قيادة المنتخب في البطولة المقرر اقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 .

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة رفقة السعودية والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر .

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع المنتخب المغربي الأول رغم الأداء المتميز مع الأهلي المصري في البطولات المحلية والقارية خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في هجوم من الصحف والجماهير على المدرب وحيد خليلهودزيتش .