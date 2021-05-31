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بدر بانون يقود منتخب المغرب في كأس العرب

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية مغربية أن المدرب الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، سيستدعي بدر بانون مدافع الأهلي خلال بطولة الكأس العرب .

وسيحصل بانون على شارة قيادة المنتخب في البطولة المقرر اقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 .

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة رفقة والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر .

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع المنتخب المغربي الأول رغم الأداء المتميز مع الأهلي المصري في البطولات المحلية والقارية خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في هجوم من الصحف والجماهير على المدرب وحيد خليلهودزيتش .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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