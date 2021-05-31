شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ويقام لقاء الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 18 يونيو 2021

يقام لقاء الأهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في العاصمة تونس .

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .