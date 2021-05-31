شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صلاح ورونالدو عن تشكيل دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة تضم أفضل 23 لاعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 -2020.

وشهدت القائمة غياب لاعبي ليفربول الإنجليزي وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد توديع فريقهم لمنافسات المسابقة من الدور ربع النهائي كما هو الحال مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وضمت القائمة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وليونيل ميسي، قائد برشلونة، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفيكسي ونيمار دا سيلفا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) - إدوارد ميندي (تشيلسي) - إيدرسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - أنطونيو روديجير (تشيلسي) - بن تشيلويل (تشيلسي) - ديفيد ألابا (بايرن ميونخ).

خط الوسط: جورجينيو (تشيلسي) - ماسون مونت (تشيلسي) - نجولو كانتي (تشيلسي) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - سيرجيو أوليفيرا (بورتو).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - نيمار (باريس سان جيرمان) - كريم بنزيما (ريال مدريد) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).