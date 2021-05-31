- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحمود: إستضافة السوبر الافريقي كانت فرصة جيدة قبل المونديال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021
أشار رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي علي المحمود إلى أن استضافة المواجهة على أرض المونديال، للعام الثالث توالياً، كانت فرصة جيدة لمواصلة رحلة الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022.
وأوضح المحمود: "رغم أنها كانت مباراة واحدة فقط، لكنها أمدتنا بالعديد من الخبرات الإضافية على مستوى التنظيم رغم الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا".
وأضاف "طبقنا نظام الفقاعة الصحية بالتعاون مع الكاف لأول مرة في بطولة تقام تحت مظلته، ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا".