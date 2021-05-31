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المحمود: إستضافة السوبر الافريقي كانت فرصة جيدة قبل المونديال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

أشار رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ​كأس السوبر الأفريقي​ ​علي المحمود​ إلى أن استضافة المواجهة على أرض المونديال، للعام الثالث توالياً، كانت فرصة جيدة لمواصلة رحلة الاستعدادات ل​كأس العالم قطر 2022​.

وأوضح المحمود: "رغم أنها كانت مباراة واحدة فقط، لكنها أمدتنا بالعديد من الخبرات الإضافية على مستوى التنظيم رغم الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس ".

وأضاف "طبقنا نظام الفقاعة الصحية بالتعاون مع الكاف لأول مرة في بطولة تقام تحت مظلته، ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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