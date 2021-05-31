رسالة خاصة من ماسكيرانو الى اغويرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

وجه نجم برشلونة السابق ​خافيير ماسكيرانو​ رسالة إلى مواطنه وزميله السابق في المنتخب الأرجنتيني ​سيرجيو أغويرو​ بعد إتمام انتقاله رسميًا إلى الفريق الكتالوني.



وقد أعلن برشلونة تعاقده رسميًا مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

واستخدم خافيير ماسكيرانو حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر للترحيب بسيرجيو أغويرو في برشلونة، وقال في تغريدته: "مرحبًا بك في أفضل نادٍ في العالم يا أغويرو".

يذكر أن ماسكيرانو أعلن في عام 2020 اعتزاله كرة القدم رسميًا بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات.