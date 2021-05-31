نعومي أوساكا تنسحب من رولان غاروس بعد خلافها مع المنظمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

قررت اليابانية ​نعومي أوساكا​ الانسحاب من بطولة ​رولان غاروس​ إحدى البطولات الأربع الكبرى.



وكانت اوساكا تفوقت على منافستها ​باتريسيا ماريا تيغ​ في الدور الاول بمجموعتين دون رد قبل أن تتخذ قرار الانسحاب إثر خلافات مع اللجنة المنظمة بسبب مقاطعتها لوسائل الإعلام.

وأشارت اوساكا في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "أفضل شيء بالنسبة للبطولة واللاعبين الآخرين وراحتي هو أنني انسحب حتى يتمكن الجميع من العودة إلى التركيز على التنس الذي يجري في باريس".

وأشار منظمو البطولة الأحد إلى أن أوساكا مهددة بالإقصاء في حال استمرارها بمقاطعة وسائل الإعلام، وتم تغريمها 15 ألف دولار لرفضها حضور المؤتمر الصحفي بعد فوزها على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ.