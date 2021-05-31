عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

كشفت تقارير صحفية تركية أن مدافع ​الدحيل​ القطري، ​المهدي بنعطية​ مطلوب في ​الدوري التركي​ بعد أن أعرب ناديي فنربخشة وغلطة سراي عن رغبتهما بالحصول على خدماته.



ومن المتوقع أن يرحل بنعطية في فترة الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه علماً أن تقارير ايطالية ربطته بالعودة للدوري الايطالي من بوابة روما.

وإنضم المدافع المغربي إلى صفوف الدحيل قادما من يوفنتوس الإيطالي علماً أنه خاض تجربة غنية في الملاعب الأوروبية حيث سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية أبرزها يوفنتوس وبايرن ميونيخ.