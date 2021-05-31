لوكاكو الافضل في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

كشف الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم عن جوائز الأفضل للموسم الاخير، والذي شهد تتويج فريق ​إنتر ميلانو​ بلقب البطولة للمرة الـ 19 في تاريخه.



ونال النجم البلجيكي للانتر ​روميلو لوكاكو​ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، بعد التفوق البدني مع التقنية الممتازة بالإضافة إلى عقلية القائد، وكان قد سجل 24 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وحصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي بعدما احتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 29 هدفًا.

وتوج نيكولو باريلا نجم إنتر ميلانو بجائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي، حيث تميز بقدرته على الضغط القوي بالإضافة إلى التمريرات الدقيقة والمَزج المثالي بين الكفاءة والاحترافية.

وكان كريستيان روميرو لاعب أتالانتا قد حصد جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي، بينما نال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان جائزة أفضل حارس مرمى، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

وحصل دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي، لما يمتلكه من قوة بدنية وتقنية مذهلة وسجل 21 هدفًا، في موسم لا يُنسى للشاب الصربي.