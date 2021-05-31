تفاصيل الاتفاق بين الهلال ومدرب موناكو السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

توصلت إدارة نادي ​الهلال​ السعودي إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي ​ليوناردو جارديم​، ليقود الجهاز الفني بعقد يمتد لعام مع إمكانية التمديد لعام آخر.



وأشارت مصادر لصحيفة "الرياضية" إلى أن جارديم سيتقاضى نحو 32 مليون ريال سعودي في العام الواحد.

وأوضحت الصحيفة أنه "ينتظر أن ينهي الطرفين توقيع العقود كافة خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الكبيرة".

وتولى المدرب البرتغالي سابقاً تدريب أندية موناكو الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني، سبورتنغ لشبونة وبراغا.

وكان جارديم رحل عن موناكو الفرنسي في كانون الاول 2019 ولم يدرب اي فريق منذ اقالته.