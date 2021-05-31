الاتحاد السعودي يُمهل الاتحاد ويغرّمه إلى جانب النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

منحت لجنة الانضباط والأخلاق في ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ نادي الاتحاد 30 يوماً قبل خصم 6 نقاط من رصيده بسبب امتناعه عن تنفيذ قراري مركز التحكيم الرياضي الصادرين لصالح فيصل الخراع وجون فيولا وكيل اللاعبين.



وغرمت اللجنة الاتحاد مبلغ 530 ألف ريال بسبب امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات لصالح أندية الفيصلي والقادسية والاتفاق.

كما غرمت اللجنة ​​النصر​ مبلغ 160 ألف ريال بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح عبدالله آل سالم لاعب الاتفاق الحالي.

إلى ذلك تم تغريم الثنائي إبراهيم غالب ونادر المولد 10 ألاف ريال بسبب امتناعهما عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح نادي الفيصلي ضدهما.